Tesla распродала свой новый квадроцикл за день

Американский производитель электромобилей Tesla вечером 1 декабря запустил продажу нового квадроцикла для детей Cyberquad for Kids на своем сайте, и через несколько часов первую партию продукта полностью раскупили. 2 декабря квадроцикл снова появился в продаже.

Cyberquad стал самым дешевым продуктом в линейке компании — его стоимость составляет 1900 долларов (около 135 тысяч рублей). Как и электромобили Tesla, квадроцикл работает на литий-ионном аккумуляторе. Его версию для взрослых анонсировали еще в 2019 году. В октябре 2021 года Tesla зарегистрировала товарный знак Cyberquad.

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Тогда основатель компании Илон Маск заявил, что этот квадроцикл будет самым безопасным в мире, пишет Electrek. «Центр тяжести в нем [Cyberquad] будет расположен очень низко, потому что мы низко поместим батарею. […] Когда квадроцикл переворачивает, случаются плохие вещи. Этот квадроцикл не будет переворачиваться», — заявил Маск. О выпуске детской версии до старта продаж не сообщалось.

Новый Cyberquad for Kids оборудован стальной монолитной рамой, мягким сиденьем и регулируемой подвеской с задним дисковым тормозом, указано в описании продукта. Квадроцикл может развивать скорость до 16 километров в час, а батарея обеспечивает запас хода на 24 километра. Передвигаться можно на трех режимах скорости: 8 километров в час, 16 километров в час и с помощью заднего хода со скоростью 8 километров в час.

Для полной зарядки аккумулятор требуется около пяти часов. Время его работы зависит от веса водителя, условий езды и настройки скорости. Tesla обещает, что поставки по предзаказам начнутся через две-четыре недели, однако предупреждает, что из-за праздников покупка может задержаться.

Несмотря на популярность продуктов Tesla, эксперты CNBC предсказали компании крах из-за растущей конкуренции. Традиционные автопроизводители начали инвестировать миллиарды долларов в индустрию электрокаров, что не позволит американской компании долго сохранять лидерство на рынке США, считают специалисты. Например, в середине ноября американской электромобильной компании Rivian Automotive удалось войти в тройку самых дорогих автопроизводителей мира. Компания уступала по стоимости лишь Tesla и Toyota.