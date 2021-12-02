Появилось видео с Градским на носилках во время съемок «Голоса»

Появились фото и видео с Александром Градским на носилках во время съемок «Голоса»

В сети появились видео и фотографии с музыкантом Александром Градским, которого увозят со съемок шоу «Голос» на носилках. Снимки опубликовал Starhit в четверг, 2 декабря.

«Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колесиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал», — заявил анонимный источник со съемочной площадки передачи.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, что во время съемок «Голоса» в начале ноября Градский не мог самостоятельно передвигаться и тянул с лечением.

Градский умер в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Музыканту было 72 года.