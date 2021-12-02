В России начали выявлять не обеспечивших детей жильем родителей

В России правоохранители начали выявлять родителей, не выделивших доли в квартирах детям. Об этом пишет «Российская газета». Соответствующие судебные иски к мамам и отцам предъявляют в том случае, если жилье куплено с привлечением средств материнского капитала.

Как рассказали изданию в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), несколько подобных дел зарегистрировано в Брянской области. В одном случае не обеспечивших детей жильем родителей оштрафовали на пять тысяч рублей. «В результате применения мер принудительного исполнения супруги выделили детям доли в квартире», — сообщили в ФССП.

По закону, если квартира или дом покупаются с использованием маткапитала, родители обязаны часть жилья оформить на детей, однако иногда они забывают это сделать. Прокуратура и органы опеки тем временем стали активно отслеживать эту проблему.

Эксперты советуют обращаться к нотариусам для оформления долей и в целом при приобретении квартиры — это может обезопасить всех участников сделки от возможных неприятностей.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить выселение за долги из квартир, купленных на средства материнского капитала. Соответствующее обращение она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову.