Невеста попала в аварию после свадьбы и провела медовый месяц в больнице

Молодожены попали в аварию, и невеста вместо свадебного путешествия отправилась в больницу

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, молодожены попали в аварию после свадьбы, и вместо поездки на медовый месяц невеста отправилась в больницу. Об этом сообщается на сайте телеканала WTVR-TV.

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После заключения брака Куинси Смик и Руперт Хармон планировали отправиться в свадебное путешествие. Незадолго до отъезда молодожены попали в аварию по дороге в Новую Англию. В результате столкновения Хармон не пострадал, а Смик получила травмы и была срочно доставлена в больницу.

В ходе осмотра выяснилось, что у женщины серьезный перелом руки. Ей сделали операцию, и теперь Смик предстоит долгий процесс восстановления. Американка призналась, что чувствовала себя несчастной и подавленной из-за того, что один из самых романтичных периодов в жизни ей пришлось провести в больнице, но ей помогли родственники и друзья.

Смик работает консультантом в магазине свадебных платьев, и поскольку она не может двигать одной рукой, ей трудно помогать невестам выбирать платья и застегивать их. Начальница женщины решила ее поддержать и временно перевела на административную должность.

Пара перенесла медовый месяц на 2022 год — молодожены планируют путешествие в теплые края.

Ранее сообщалось, что пара из английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, рассказала историю своей неудачной свадьбы и медового месяца. Жених уронил невесту в первую брачную ночь и сломал ей три ребра.