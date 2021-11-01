Жених уронил невесту в первую брачную ночь и сломал ей три ребра

Пара из английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, рассказала историю своей неудачной свадьбы и медового месяца. Издание The Sun окрестило их самыми невезучими женихом и невестой Великобритании.

40-летний Джим и 41-летняя Амелия Десмонд трижды переносили свадьбу из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Однако переносы были только началом череды невзгод. За день до церемонии британцам пришлось заново заказывать свадебные кольца, потому что предыдущие доставили не на тот адрес. В день торжества лимузин, на котором пара должна была добираться до церкви, не приехал, и гости прождали жениха и невесту целый час.

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После праздника молодожены остались на первую брачную ночь в отеле, и Джим решил на руках донести возлюбленную до постели, но запутался в свадебном платье, упал и уронил жену. Мужчина отвез Амелию в больницу, где у нее диагностировали перелом трех ребер и дали совет перенести свадебное путешествие.

Британцы решили не следовать рекомендациям врачей и все же отправиться на Ибицу на медовый месяц, как и планировали. Пара дважды опоздала на рейс: сначала Десмонды потеряли сумку с паспортами, а потом оставили чемодан в такси. Вернувшись из поездки, они поняли, что забыли ключи от квартиры и машины в Испании. В итоге им пришлось заплатить слесарю несколько сотен фунтов (около 19 тысяч рублей).

«Все бедствия того стоили — я вышла замуж за мою вторую половинку и мужчину моей мечты! Теперь мы вспоминаем свадьбу со смехом — это был лучший день в нашей жизни», — заключила Амелия.

Ранее сообщалось, что молодожены из Ирландии рассказали, как их свадьба была испорчена: 130 гостей были вынуждены бороться за три туалета из-за расстройства желудка. Джейми и Лэндон предположили, что причиной пищевого отравления стала еда из буфета, и вызвали врачей.