Экономист усомнился в прогнозе Saxo Bank о 15-процентной инфляции в США

Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в прогнозе, который дал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Ранее Якобсен предсказал, что инфляция в США к началу 2023 года достигнет 15 процентов. По мнению экономиста, существенное влияние на ее рост окажет безработица, «крайняя нестабильность на фондовых и кредитных рынках США», а также итоги промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

Колганов рассказал, что относится к такому прогнозу скептически и считает развитие такого сценария маловероятным, однако на 100 процентов не исключает негативного развития событий в 2022-м году.

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«Уровень инфляции в экономике Соединенных Штатов, в общем-то, не растет высокими темпами, инфляционная спираль не раскручивается. Там инфляция стала выше, чем была в предшествующий период, но таких быстрых темпов роста инфляции, скажем, как в России, у них не наблюдается», — объяснил экономист, отметив, что в России инфляция не так катастрофично высока, как это было, например, в 90-х или начале 2000-х.

Также Колганов не стал бы рассматривать 2022-й год в США как год, находящийся под угрозой экономических проблем из-за безработицы, так как она сокращается в стране даже быстрее, чем прогнозирует американское правительство.

А вот опасения, связанные с ситуацией на финансовых рынках, экономист считает более основательными. «Финансовые рынки, конечно, перегреты, и коррекция на них возможна, возможны негативные сценарии, но опять-таки я не считаю, что эти сценарии приобретут кризисный характер. Я думаю, что та перегретость экономики, которая связана с очень большими масштабами денежной эмиссии не только в Соединенных Штатах, но и в Европейском Союзе, и других странах не приведет к каким-то катастрофическим последствиям на фондовых рынках, — отметил Колганов. — Эта перегретость будет сохранятся, на мой взгляд, еще длительное время просто по той причине, что никаких других инструментов для поддержания функционирования фондового рынка в руках финансовых властей сейчас нет. Другой вопрос в том, что когда-то пузырь этот, конечно, лопнет, но это вряд ли случится в ближайшее время».

Экономист допустил некоторые весьма болезненные спады на финансовом рынке в ближайшее время, но не такие катастрофические, как в 2008-м или в начале 20-го года.