Генеральный прокурор России назначил проверки шахт в 10 угольных регионах

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял решение провести проверки на шахтах в десяти угольных регионах. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о решении провести проверки генеральный прокурор сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Тотальная проверка прокуратуры пройдет на шахтах республики Коми, Якутии, Тывы, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.

Ранее 2 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Глава государства подчеркнул, что строго следить необходимо и за надлежащим состоянием оборудования шахт, и индивидуальных спасательных средств работников.