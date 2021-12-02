Лукашенко ответил на вопрос о выдвижении на следующий президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не знает, будет ли он вновь выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Так Лукашенко ответил на вопрос о возможности нового выдвижения в президенты Белоруссии, передает «БЕЛТА».

«Не знаю. Честно, не знаю», — сказал действующий белорусский президент.

Лукашенко затруднился принять однозначное решение из-за ситуации в Белоруссии. На его взгляд, это ключевой фактор, от которого будет зависеть возможность его следующего президентского срока. Нынешним положением дел Лукашенко, судя по его словам, не удовлетворен.

«Я об этом не думаю, потому что не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами. К сожалению, тяжелые времена», — ответил он на вопрос о том, как он хотел бы видеть свою роль в истории.

Ранее Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов главы государства в ближайшем будущем. Основанием для переноса сроков он назвал изменения в белорусской конституции и решение президента.