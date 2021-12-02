Подозреваемый в торговле оружием покончил с собой во время задержания ФСБ

В подмосковном Щелково при задержании ФСБ совершил суицид подозреваемый в сбыте оружия

В подмосковном городе Щелково во время спецоперации ФСБ по задержанию подозреваемого в торговле оружием задерживаемый покончил с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 1 декабря силовики на улице приблизились к мужчине и он, заметив их, совершил суицид. Проводится проверка по факту случившегося. При нем был найден незарегистрированный пистолет Макарова, уточняет Telegram-канал Mash.

Погибший — 30-летний неонацист, родом из Кирова. Он был неоднократно судим за кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, угон, экстремизм и нападение на полицейского.

После отбытия очередного срока мужчина вышел на свободу и находился под административным надзором. Он проживал в Щелково и работал охранником. ФСБ считает, что неонацист торговал оружием.