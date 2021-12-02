Врач оценил новые правила получения медотвода от прививки против COVID-19

Врач Малышев о новых правилах медотвода от прививки: если населению так лучше, это неплохо

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с «Лентой.ру» оценил новые правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19.

«Если населению так лучше, значит, это неплохо. Все показатели у людей в картах электронных и так есть. Просто бюрократические некоторые этапы сублимируются, и, так сказать, их исключают», — рассказал Малышев.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы упростил правила получения медотвода от прививки против коронавируса. Со 2 декабря те, кто имеет московский полис ОМС или прикреплен к столичной поликлинике, могут получить его через Госуслуги. Аналогичная процедура должна заработать в остальных регионах с февраля 2022 года.

