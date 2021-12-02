На острове Ольхон на Байкале установили пункт раздельного сбора отходов

Площадку для раздельного сбора отходов разместили на Сарайском пляже острова Ольхон. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Согласно материалу, в одном из самых популярных мест для отдыха на Байкале установили шесть больших цветных контейнеров, которые предназначены для сборки чистого пластика, стекла, металла и прочих отходов. Вторсырье от туристов и местных жителей начнут принимать весной 2022 года. Мусор будут регулярно вывозить на сортировочную станцию в местности Имел-Кутул, а после — на переработку.

Отмечается, что помимо установки пункта сбора мусора в поселке Хужир на Ольхоне иркутский фонд «Подари планете жизнь» провел экологические уроки для более чем 200 учеников школы. Во время занятий дети учились делать экологичный выбор упаковки, например, различать маркировку пластика, а также рационально использовать ресурсы.

В августе стало известно, что в Бурятии прошел первый чемпионат по сбору мусора на Байкале. В нем приняли участие 105 человек, из них 55 — дети. Сбором мусора занялись сотрудники Улан-Удэнского авиазавода и волонтеры НКО «Новая Энергия» с семьями. Участникам удалось собрать 100 мешков мусора всего за два часа.