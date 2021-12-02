Устроивший стрельбу в США 15-летний подросток отказался признать вину

Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину в убийстве четырех человек

Пятнадцатилетний ученик, устроивший стрельбу в школе в городе Оксфорд американского штата Мичиган, отказался признать вину по делу об убийстве четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей до конца процесса. Отмечается, что об отказе подсудимого заявил его адвокат. Это является стандартной процедурой при обвинениях в тяжких преступлениях, так как в случае признания вины суд может автоматически приговорить к максимальному сроку наказания.

Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в американском Оксфорде предъявили обвинения в терроризме и убийствах. Как рассказал представитель прокуратуры, подростка обвиняют по одному эпизоду терроризма, приведшего к смерти, и четырех убийствах, а также семи эпизодах нападения с целью убийства.

30 ноября подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил четырех учеников, еще семеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.

