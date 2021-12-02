Путин велел проверить выполнение поручений Медведева

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса велел проверить выполнение поручений, которые дал в 2010 году тогдашний глава государства Дмитрий Медведев после аварии в шахте «Распадская» Кемеровской области. Трансляция совещания опубликована на YouTube-канале «России 24».

«Мне докладывали, естественно, после того как были приняты соответствующие решения в 2010 году о том, что все поручения выполнены. Надо посмотреть, как они выполнены. Что конкретно сделано и как это сделано. Давайте с этим разберемся», — сказал Путин.

Ранее в ходе совещания он назвал причину аварии на шахте «Листвяжная». По словам президента, она произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности.

Путин также потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску, и добавил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян: госпитализированы 16 человек, лечатся амбулаторно — 83.

В мае 2010 года в шахте «Распадская» произошло два взрыва, в результате которых погиб 91 человек. Причинами аварии стали неустойчивость электроснабжения, нарушение пылевого режима шахты и неисполнение мероприятий по предотвращению нагревания угля. Шахта возобновила работу в июле 2013 года.