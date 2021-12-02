Юрист оценил шансы Рашкина избежать тюрьмы

В случае вынесения обвинительного приговора по статье 258 УК РФ («Незаконная охота») депутату от КПРФ Валерию Рашкину грозит штраф или условный срок, так как привлекается он к ответственности по ней впервые. Однако в современной правовой практике есть случаи, когда обвиняемые по этой статье получали реальные сроки. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил шансы Рашкина избежать тюрьмы управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

«С депутата снята депутатская неприкосновенность, сегодня это значит, что уголовное дело будет расследовано и доведено до логического конца. Если мы говорим про обвинительный приговор, то, исходя из практики подобных дел, лицо, впервые совершившее такое преступление, может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа или условному осуждению», — рассказал он.

В то же время юрист отметил, что 12 из 934 человек, осужденных по этой статье за последние три года, получили реальные сроки наказания.

Ранее специалист в сфере гражданского права, генеральный директор Юридического бюро Юрьева Родион Юрьев рассказал «Ленте.ру», что максимальным наказанием по статье 258 УК РФ является лишение свободы на срок до пяти лет.

В четверг, 2 декабря, стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ. По версии следствия, в ночь на 29 декабря депутат со своим знакомым охотились на лося, не имея на то разрешения. Тушу убитого животного они разделали и положили в багажник автомобиля.

Сторона защиты считает, что в действиях Рашкина не было состава преступления, а само дело имеет политическую составляющую. При этом адвокат отметил, что формально глава СК имел право возбудить дело против депутата.