После исчезновения племянника эксперта «Роскосмоса» завели дело об убийстве

В Ногинске Московской области следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летнего подростка, который ушел с вечеринки знакомого в коттедже. Об этом в четверг, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.

Пропавший юноша — племянник главного эксперта «Роскосмоса», его в настоящее время ищут полицейские вместе с МЧС и волонтерами, уточняет РЕН ТВ.

По данным следствия, 27 ноября подросток отмечал день рождения знакомого в коттедже в Богородском городском округе. Вечером он внезапно ушел с вечеринки. Когда друзья по телефону спрашивали его о причинах ухода, он ответил, что обиделся на них за то, что те заметили его отсутствие только спустя полтора часа. Он пообещал скоро вернуться, но так и не пришел в коттедж.

После этого в последний раз он выходил на связь, по информации ТАСС, в ночь на 28 ноября. Молодой человек связался с другом и сообщил ему, что он замерз, заблудился и порезал до крови руку о стекло. По данным геолокации, которую подросток отправил другу, в тот момент он находился в СНТ «Электротехник» недалеко от Ногинска.