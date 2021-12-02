Россиянам дали советы по выбору недвижимости для выживания на пенсии

Покупка жилья для получения пассивного дохода в дальнейшем — один из способов накопить средства к пенсионному возрасту, пишет «Российская газета». Советы по выбору объектов недвижимости, которые помогут выжить на пенсии, дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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По словам экономиста, в первую очередь нужно обращать внимание на инвестиционный потенциал недвижимости. Так, небольшая квартира-студия в хорошем районе будет более востребована у арендаторов, чем «трешка» на окраине. Если речь идет о коммерческой недвижимости, важно оценить возможность ее использования. Хорошо, если у помещения есть отдельный вход, оно расположено в проходном месте, есть возможность размещения вывески, перечислила эксперт.

Она также указала, что объект недвижимости нужно регулярно ремонтировать, контролировать его использование. Можно застраховать его, обязательно не забывать платить налоги, если есть арендный доход (13 процентов для физлица, 4-6 процентов — для самозанятых).

Дайнеко назвала основной риск для россиян, которые хотят купить «пенсионную» недвижимость — в старости может оказаться, что сдаваемых квартир больше, чем арендаторов. Недвижимость дорожала в последние годы, но не исключено, что динамика изменится в будущем.

Ранее российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии — по его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив «пенсионную однушку». По-другому в России на пенсию тяжело накопить, а сами выплаты для пожилых невысоки, заявил бизнесмен.