На Байкале появится туркомплекс с яхтенным портом

К 2025 году на Байкале построят туристический комплекс «Саяны»

На южном берегу Байкала к 2025 году построят круглогодичный туристический комплекс «Саяны» с яхтенным портом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

Согласно концепции проекта, на первом этапе появится яхтенный порт на 40 мест для малых судов, после инвестор приступит к строительству инфраструктуры для зимнего туризма на горе Мамай.

«В Кабанском районе стартовали подготовительные мероприятия по реализации проекта компании "Славное море". Реализация проекта планируется в два этапа со сдачей в эксплуатацию в 2025 году. Проект направлен на комплексное развитие туризма в селе Выдрино», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что единый комплекс будет включать отель на 200 номеров, ресторан, яхтенный порт, складское хранилище для судов и инвентаря, благоустроенный пляж и маяк со смотровой площадкой.

Ранее в декабре россиянам назвали 10 лучших городов для зимнего путешествия. Прежде всего, туристам посоветовали посетить Великий Устюг. Также не менее популярными городами стали Кострома, Иркутск, Суздаль и курорт Красная Поляна.

