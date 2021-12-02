Жители Татарстана разработают сервис по переводу видео в текст

На «Цифровом прорыве 2021» команда из Татарстана создаст сервис по переводу видео в текст

Жители Татарстана создадут сервис по переводу видео в текст в рамках Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». Комментарии одного из участников команды Макара Шевченко приводит «Татар Информ».

В финал состязания прошли восемь команд из Татарстана, две из которых будут состязаться очно. Одна из них станет разрабатывать проект по переводу видеоматериала в текст. «Мы будем разрабатывать сервис, который будет конвертировать видео в текст. Благодаря проекту пользователи портала будут гораздо дольше оставаться на сайте. Также он должен увеличить охват», — пояснил Шевченко.

Он также добавил, что на пути к финалу команда разрабатывала один из небольших сервисов для масштабного проекта беспилотных поездов, которые будут ходить по Московскому центральному кольцу.

Финал конкурса «Цифровой прорыв 2021» стартовал 2 декабря в Иннополисе.

В ноябре сообщалось, что четыре проекта Татарстана признали лучшими в области ландшафтной архитектуры. Победителем в номинации «Лучшее градостроительное решение, проект планировки, концепции» по версии XII Российской национальной премии признана стратегия развития реки Казанки.