Лукашенко заявил о новых мужьях Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что его бывшая соперница на выборах Светлана Тихановская живет за границей «в шоколаде», и у нее появились новые «мужья».

«Мы же знаем в деталях, что творит Тихановская», — заявил Лукашенко.

По его словам, один из оппозиционеров советовал выпустить из тюрьмы мужа экс-кандидатки, оппозиционного блогера Сергея Тихановского, и отправить его за границу, где он «перестреляет всех из-за поведения жены».

Лукашенко утверждает, что Тихановская никогда не хотела возвращаться в Белоруссию. «Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде там. Ну, зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», — заявил он.

Лукашенко добавил, что вокруг Тихановской «сидят црушники».

В 2020 году Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда кандидатуру выдвинула его жена Светлана. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали по обвинению в насилии против милиционера. Очевидцы назвали инцидент провокацией. Позже блогера обвинили в организации массовых беспорядков. Суд над ним проходит в закрытом режиме, приговор должны огласить 14 декабря.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Ряд политиков и активистов были арестованы или покинули страну. Тихановская находится в Литве.