Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продали за 93 миллиона рублей

Портрет российской императрицы Екатерины II и ее личную вещь продали на торгах британского аукционного дома MacDougall's Auction. Информация появилась на сайте компании.
Мероприятие состоялось в Лондоне в среду, 1 декабря. Известно, что с молотка ушли письмо Екатерины II 1787 года, в котором она рассказывает о пользе вакцинации от черной оспы, а также ее портрет, написанный русским живописцем Дмитрием Левицким. Отмечается, что творец неоднократно изображал императрицу и ее сына Павла I на своих холстах.
Первоначальная стоимость лота, согласно оценкам экспертов, варьировалась от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов (от 78,6 до 118 миллионов рублей). В конечном счете изделия приобрели за 951 тысячу фунтов стерлингов (93,5 миллиона рублей). Имя покупателя не раскрывается.
Представители аукционного дома назвали письмо уникальным экспонатом, поскольку оно является первым известным историческим документом, в котором говорится о проведении кампании по вакцинации в России. Известно, что 23 октября 1768 года Екатерина II стала первой жительницей Российской империи, привитой от оспы, эпидемия которой вновь вспыхнула в 1768 году.
В сентябре личную вещь сестры британской королевы продали за 40 миллионов рублей. Речь идет о браслете бренда Cartier, который член королевской семьи надела на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Известно, что автор упомянутого снимка — фотограф Сесил Битон. Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга и украшено бриллиантами круглой огранки.