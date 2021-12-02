Умные часы назвали опасными для детей

Выпускаемые для контроля детей умные часы имеют плохую защиту и могут быть опасными для носителей. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Журналисты ссылаются на отчет компании Dr. Web, специалисты которой проанализировали несколько популярных устройств. По словам авторов, в большинстве случаев носимые устройства, предназначенные для контроля родителей за их детьми, имеют слабую защиту и могут быть легко взломаны.

Так, в популярной модели Elari Kidphone 4G нашли три скрытых модуля, которые тайно передают информацию о перемещении их носителя. По умолчанию передача данных через названные интерфейсы происходит каждые восемь часов, но интервал можно перенастроить. Инженеры компании обеспокоились, что модули девайса можно настроить для установки зловредных приложений.

Самый доступный гаджет в подборке — трекер Wokka Lokka Q50 за 15 долларов — специалисты описали как девайс, у которого по умолчанию установлен слабый пароль. Также исследователи выяснили, что все данные, передаваемые между часами и сервером, не зашифрованы. В моделях Elari FixiTime Lite и Smart Baby Watch Q19 также нашли использование незашифрованного протокола HTTP, который злоумышленники потенциально могут взломать и узнать историю перемещений ребенка.

«Родители должны быть осторожны при покупке дешевых умных часов для своих детей из-за рисков, связанных с подключением их к интернету», — отметили специалисты. Журналисты Bleeping Computer запросили комментарий у производителей устройств, но не получили оперативного ответа.

В конце лета представители «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что продажи умных часов впервые опередили продажи фитнес-трекеров. «Около десяти процентов из общего объема сегмента пришлось на детские часы», — отметили специалисты.