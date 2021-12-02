Лукашенко обвинил польского президента Дуду в фальсификации выборов

Лукашенко: президентские выборы в Польше, на которых победил Дуда, были сфальсифицированы

Президент Польши Анджей Дуда не выигрывал выборы честным способом, а сфальсифицировал их и с помощью США удержался у власти. Так политическую ситуацию в соседней стране охарактеризовал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

«Вы же знаете, как победил Дуда? Он не набрал 50 процентов голосов, ему накрутили», — заявил Лукашенко. Он добавил, что абсолютно уверен в причастности Дуды к фальсификации выборов.

Президент Белоруссии обвинил Польшу в том, что она находится под внешним управлением Соединенных Штатов, а все реальные политические решения в стране принимают в Вашингтоне.

«Американцы топнули — стоп, пусть побудут, следующие вы», — объяснил Лукашенко пассивность польской оппозиции, которая должна была отреагировать на фальсификацию выборов.

Ранее президент Польши предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу расширить присутствие сил альянса на восточных рубежах страны.