В Союзе туриндустрии оценили отмену проверки QR-кодов перед покупкой авиабилетов

Вице-президент Российского Союза туриндустрии (РСТ) и член правления Ассоциации Агентов Воздушного Транспорта (ААВТ) Дмитрий Горин в разговоре с «Лентой.ру» положительно оценил идею отказа от проверки QR-кодов о вакцинации перед покупкой авиабилетов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Минтранс решил отказаться от проверки QR-кодов перед покупкой авиабилетов. Сертификат якобы будут проверять только перед регистрацией на рейс.

«Будем надеяться, что эта информация достоверная, так как действительно такой диалог есть, наши две организации ровно это и предлагали. Это очень важное решение, которое дает возможность покупать заранее билеты, так как у многих сейчас стоит вопрос о ревакцинации и получении новых QR-кодов», — рассказал Горин. Он также отметил, что слушания по утверждению изменений Воздушного кодекса и Устава железнодорожного транспорта начнутся только после 14 декабря, «поэтому еще есть время тем, у кого нет кодов, их получить, так как они нужны будут и для внутренних, и для международных перелетов, и проезда в железнодорожном транспорте».

