Байден на переговорах с Путиным сосредоточится на теме Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге с журналистами заявила о проведении обсуждения подготовки встречи между главами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Кроме того, она добавила, что американский президент на переговорах намерен сосредоточиться на теме Украины.

«Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить нашу серьезную озабоченность относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной», — рассказала пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России против Киева уводят ее от стабильности в отношениях с Соединенными Штатами. Глава госдепартамента указал, что существует ряд сфер, в которых Москва и Вашингтон могли бы работать совместно при совпадении интересов, опираясь на стабильность и предсказуемость в двухсторонних контактах.