В США заявили об уводящих от стабильности действиях России против Украины

Госсекретарь Блинкен: действия РФ против Киева уводят от стабильности в отношениях с США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России против Киева уводят ее от стабильности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом он сказал в рамках конференции Reuters NEXT, передает РИА Новости.

Глава госдепартамента указал, что существует ряд сфер, в которых Москва и Вашингтон могли бы работать совместно при совпадении интересов, опираясь на стабильность и предсказуемость в двухсторонних контактах.

«Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении», — подчеркнул Блинкен.

Ранее госсекретарь заявил, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидером России Владимиром Путиным заявит о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой. Он выразил надежду, что диалог пройдет «в ближайшем будущем».

