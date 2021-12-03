Украина добровольно отказалась от вооруженной борьбы за Крым в 2014 году не из-за слабости или «майданного синдрома», новым властям республики было стыдно признать, что полуостров их ненавидел и презирал. Об этом заявил бывший депутат Государственной Думы, политолог Руслан Бальбек, комментируя слова бывшего советника в конгрессе США, доктора философии и политолога Ариэля Коэна, сообщают «Известия» в пятницу, 3 декабря.

Бальбек указал на то, что настроения основной массы жителей Крыма значительно отличались от тех, что преобладали среди сторонников новой власти в Киеве. Кроме того, «довольно отрезвляющим фактором» был российский Черноморский флот.

«Взвесив свои шансы, майданные власти решили не ввязываться в войну за Крым и отдали все, что там было», — констатировал он, отметив, что теперь «им стыдно признать, что полуостров их ненавидел и презирал». В то же время бывший депутат Государственной Думы признал, что Коэн, говоря о проблемах Украины, был прав, так как, согласно поговорке, «снявши голову по волосам не плачут».

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн ранее заявил, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году. По его словам, коррупция и некомпетентность мешают Украине «перестать зависеть от Москвы». Он призвал Киев избавиться «от привычки добровольного саботажа». Коэн подчеркнул, что она проявилась «в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот».