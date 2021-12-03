Ведущая Первого канала рассказала о стыдном случае из жизни

Ведущая Первого канала Юлия Барановская вспомнила об одном из самых стыдных случаев в ее жизни. В шоу «Быть человеком» проекта «Сберзвук», выпуск которого доступен на YouTube, она рассказала историю о том, как в детстве сбежала из дома и как этот случай повлиял на ее жизнь.

«И вот в 13 лет произошел этот надлом, когда вдруг я сказала маме: "Я пойду гулять", а она мне говорит: "Возьми сестру и иди", я говорю: "Нет, я пойду гулять сама туда, куда я хочу пойти гулять"», — поделилась Барановская и добавила, что тогда впервые ушла куда-то без разрешения родителей. Телеведущая отметила, что она очень терпеливая по характеру, но за какие-то моменты из переходного возраста ей до сих пор стыдно.

«Я поняла, что я больше так не хочу, у меня всегда в жизни так происходит, у меня какое-то невероятное терпение, я очень долго терплю, терплю все, не замечаю, но если один раз щелкает — я обратно не вернусь», — призналась Барановская. По ее словам, отношение ко многим вещам у нее поменялось именно в тот момент, когда она впервые противостояла родителям.

«Но потом, конечно, все это смягчилось, переходный возраст прошел, и есть моменты, за которые мне дико стыдно до сих пор перед мамой, я проговариваю их вслух», — призналась телеведущая. Она отметила, что некоторые ситуации, за которые ей стыдно, она старается озвучивать в эфире. «Удивительно, но так мама слышит лучше почему-то, больше ей в сердце проникает», — заключила она.

Ранее Барановская опровергла слухи о том, что ее соведущий в программе «Мужское/Женское» Александр Гордон покинет шоу. Телеведущая добавила, что проводит время с коллегой на съемках программы каждый день, и подчеркнула, что ежедневно в эфир выходит новый выпуск.