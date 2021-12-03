Биолог назвала способ сохранить уровень рождаемости во время пандемии

Многие женщины откладывают беременность, ожидая окончания пандемии коронавирусной инфекции, однако пока перспективы возврата к прежнему уровню здоровья населения не ясны, сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсон, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анна Баранова. Ее слова приводит РИА Новости.

Баранова отметила, что сохранить уровень рождаемости во время пандемии можно, если давать женщинам декретный отпуск с момента наступления беременности,

Биолог подчеркнула, снижение рождаемости затронет развитые страны, где у женщин есть возможность отложить беременность. По ее словам, необходимо создавать условия, чтобы женщины могли родить, не боясь заразиться коронавирусной инфекцией во время беременности. «Если сделать, условно говоря, декрет, начиная с момента беременности, то это может сильно помочь с мотивацией», — отметила она.