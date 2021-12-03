МТС признали лидером корпоративной благотворительности в России

Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» объявила итоги проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», который ежегодно отмечает самые успешные практики компаний, работающих в России. В этом году жюри оценило деятельность 66 организаций и 101 соцпрограмму. Высшую категорию рейтинга А+ получили всего шестеро: пять сырьевых гигантов («Газпром нефть», СИБУР и другие) и МТС, ставшая единственной технологической компанией в топ-листе. Эксперты также отметили проект МТС по созданию мобильных гидов — с ним экосистема заняла первое место в конкурсе благотворительных программ в номинации.

«Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса». В рамках своих социальных проектов — просветительского «Городские легенды» и экологического «Место силы» — компания запускает бесплатные цифровые сервисы по достопримечательностям и национальным паркам страны. К разработке аудиоэкскурсий привлекаются местные жители, историки, журналисты и лидеры общественного мнения. По словам президента МТС Вячеслава Николаева, точечная работа с населением территорий, искренний и открытый диалог с ними, а также вовлечение в инициативы компании — отличительная особенность всех социальных проектов экосистемы.

«Мы выступаем за комплексный подход в социальных инвестициях и реализуем целую систему социально ориентированных и благотворительных проектов, каждый из которых решает ряд важнейших задач: предоставляем одаренным детям равные возможности для творческого развития, помогаем лечить их тяжелобольных сверстников, оказываем помощь городским активистам и локальным сообществам, создаем цифровые сервисы для путешествий, экологического и культурного просвещения, защищаем дикую природу с помощью «умных» технологий и многое другое. Именно глубокое понимание реальных потребностей различных сегментов общества помогает нам в своей деятельности способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН, создавая условия для объединения усилий бизнеса, государства и общества. И для нас очень важно, что эта наша работа высоко оценивается экспертным сообществом», — подчеркнул Вячеслав Николаев.

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» проходит уже 14-ый год подряд, его поддерживают Совет Федерации РФ, Минобрнауки, Минкультуры, Минэкономразвития и другие партнеры. Он состоит из двух частей: рейтинга так называемой социальной зрелости компаний по методологии EY и конкурса социальных проектов.