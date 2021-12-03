В Берлине запретили танцевать в ночных клубах

Правительство Берлина запретило танцевать в ночных клубах, хотя разрешило их посещать. Об этом сообщает РИА Новости со слов главы канцелярии столичного правительства Кристиана Гэблера.

На пресс-конференции чиновник заявил, что клубы могут предоставлять посетителям «гастрономические услуги», но им нельзя организовывать дискотеки. Таким образом, танцевать можно будет на открытом воздухе, но только тем, кто получил вакцину против коронавируса или недавно перенес болезнь.

Также государственным учреждениям предписывается принимать исключительно граждан с антителами или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Такие же ограничения вводятся и для работы общественного транспорта. Нововведения вступят в силу 8 декабря и продолжат действовать до 2 января 2022 года.

Ранее в ноябре лидер немецкой партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт высказалась в поддержку введения обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан ФРГ. По ее мнению, строгий локдаун и ограничение социальных контактов — это более жесткие требования, чем призыв к вакцинации.