В Германии задумались о введении обязательной вакцинации

Лидер немецкой партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт высказалась в поддержку введения обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан ФРГ. Об этом сообщает Reuters.

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Геринг-Эккардт отметила, что строгий локдаун и ограниченные социальные контакты — это более жесткие требования, чем призыв к вакцинации. По ее словам, обязательный характер прививок от коронавирусной инфекции не означает, что полиция будет заставлять граждан вакцинироваться.

Представители власти в Германии задумались об обязательной вакцинации от COVID-19 на фоне резкого увеличения числа случаев заражения инфекцией в стране и по всей Европе. При этом представители Свободной демократической партии (СвДП) отказались поддерживать предложение «Зеленых».

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Германии зафиксировали рекордное число заболеваний COVID-19. По данным института Роберта Коха, за 23 ноября в ФРГ было выявлено более 66 тысяч новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано почти 5,5 миллионов случаев заражения и более 99 тысяч летальных исходов, связанных с инфекцией.