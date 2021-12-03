Россиянам отсоветовали покупать квартиры в Крыму для перепродажи

В обозримом будущем рост цен на жилую недвижимость в Крыму замедлится. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Института экономики и управления КФУ имени Вернадского Виктор Реутов.

По словам эксперта, в настоящее время крымский рынок жилья на подъеме, но покупка квадратных метров для перепродажи уже не столь целесообразна. «Вкладывать в недвижимость в надежде, что цены поднимутся так же, как в 2021 году, не стоит», — посоветовал россиянам Реутов. Он полагает, что на полуострове достигнут предел стоимости квартир, поэтому в дальнейшем они будут дорожать не больше, чем на инфляционный коэффициент в восемь процентов.

Как отметил специалист, причиной взрывного спроса и роста цен на недвижимость в Крыму в 2020-2021 годах стало снижение ключевой ставки Центробанка, позволившее выдавать дешевую ипотеку. Теперь регулятор повышает процентную ставку, поэтому спрос на жилье начнет снижаться, заключил Реутов.

Ранее Крыму предрекли длительный дефицит жилья. Чтобы его ликвидировать, придется построить еще около 11 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, заявил местный эксперт.