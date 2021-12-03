Для историка Дмитриева запросили 15 лет строгого режима

Представитель прокуратуры Карелии попросил увеличить до 15 лет строго режима срок заключения для историка и главы регионального «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юрия Дмитриева, который проходит по делу о педофилии. Об этом сообщил адвокат подсудимого Роман Масалев, передает «Интерфакс».

Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Позднее оправдание отменили и приговорили его к 3,5 годам колонии.

29 сентября 2020 года историку увеличили срок заключения с 3,5 до 13 лет. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.

Историк Юрий Дмитриев стал первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.