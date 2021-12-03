Полиция задержала мужчину с дробовиком у штаб-квартиры ООН

В США полиция задержала мужчину, вооруженного дробовиком, у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полицейского управления города.

По его словам, инцидент у здания организации не был связан с терроризмом. Оружие задержанного было заряжено одним патроном.

Сотрудники, вступившие в переговоры с мужчиной, личность которого не раскрывается, установили, что он хотел передать в ООН «некие бумаги». Представитель полиции уточнил, что среди них оказались медицинские документы и другие записи, которые не объясняют мотивы задержанного.

Мужчина прибыл в Нью-Йорк 1 декабря из штата Флорида и заселился в отель «Милениум». Правоохранители провели обыск в его номере. Полиция пока не предъявила задержанному обвинений.

Ранее полицейским поступило несколько сообщений о вооруженном мужчине около штаб-квартиры организации. Всех сотрудников ООН призвали укрыться внутри штаб-квартиры, комплекс закрыли. Позже сотрудники правоохранительных органов заявили, что угрозы для служащих и прохожих нет.