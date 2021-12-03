Россиянам дали возможность дольше отдохнуть в Египте

АТОР: время обслуживания в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха сократилось до трех часов

Власти Египта сократили время обслуживания туристов в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, у россиян появилась возможность дольше отдохнуть в республике — теперь регистрация перед отправлением рейсов из египетских курортов открывается за три часа, а не за пять, как было ранее.

Отмечается, что это произошло благодаря оптимизации досмотровых процедур и задействованию большего количества сотрудников на всех этапах проверок, а также более рациональному использованию пространства в терминале, где располагаются российские пассажиры.

По данным источников ассоциации в авиаотрасли, среднее время обслуживания туристов в аэропорту Хургады составляет 2,5 часа, а в Шарм-эш-Шейхе — 3,5 часа.

Ранее в декабре представитель туристической индустрии Египта Исам Али прокомментировал информацию о закрытии страны для иностранных путешественников. По его словам, предпосылок к этому нет, так как в республике не выявлено ни одного случая заражения новым омикрон-штаммом COVID-19.