Россиян научили выбирать настоящую колбасу

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков научил россиян выбирать настоящую колбасу. Он рассказал агентству «Прайм», какие факторы нужно учитывать при выборе качественных колбасных изделий.

Востриков посоветовал проверять целостность упаковки, срок годности и смотреть на внешний вид самого продукта.

«Например, докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей», — сказал специалист.

Также он призвал смотреть, как именно изготовлена колбаса: по ГОСТу или по ТУ. Кроме того, нужно проверять, есть ли у изделия государственный знак качества, подтверждающий, что продукт превосходит ГОСТ. Через мобильное приложение Роскачества можно проверить рейтинг по колбасным изделиям, добавил Востриков. На цену колбасы также стоит обращать внимание.

«К примеру, в состав докторской колбасы по действующему ГОСТу должны входить: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингредиентов текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины», — пояснил он.

Специалист заключил, что сегодняшнее производство гарантирует безопасность колбасного изделия.

Ранее экономисты рассказали «Ленте.ру», что перед Новым годом ожидается рост цен на шампанское, игристые вина, рыбу, морепродукты, мясо и фрукты. Они добавили, что цены выровняются после праздников. Так, в сравнении с прошлым годом икра подорожала примерно на 25-30 процентов. Произошло это потому, что в 2020 году в преддверии праздников наблюдался серьезный дефицит этого деликатеса и в этот раз поставщики решили перестраховаться.