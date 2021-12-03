Раскрыты подробности о задержанном ФСБ по делу о госизмене россиянине

В Лефортовском районном суде Москвы раскрыли подробности о россиянине Кирилле Суслове, который был задержан ФСБ и впоследствии арестован в рамках уголовного дела о госизмене. Об этом сообщает АГН «Москва».

Так, пресс-секретарь суда Анастасия Романова уточнила, что на момент избрания меры пресечения Суслов нигде не работал.

О том, что Суслов был арестован, стало известно в пятницу, 3 декабря. Суд удовлетворил ходатайство следователей еще 29 ноября. Гражданин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), был отправлен в СИЗО на два месяца — до 29 января 2022 года. Другими подробностями и обстоятельствами дела СМИ не располагают.

