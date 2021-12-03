ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

ТАСС: ФСБ задержала россиянина Суслова по делу о госизмене, суд его арестовал

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Суслов, задержанного ФСБ в рамках уголовного дела о госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей спецслужбы в понедельник, 29 ноября, и гражданин был отправлен в СИЗО.

2 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух агентов, работавших на Службу безопасности Украины. Они собирали материал о стратегически важных российских предприятиях.

Еще один задержанный готовил теракт в России по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины — молодой человек должен был подорвать два самодельных взрывных устройства массой 1,5 килограмма тротила.