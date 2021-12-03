Минюст расширил список иноагентов

Минюст включил в реестры СМИ и НКО-иноагентов четырех человек и одну организацию

Министерство юстиции России расширило список иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. В реестр включили четырех человек и одну организацию, сообщается на сайте Минюста.

«3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна», — сообщило ведомство.

В реестр организаций-иноагентов также включили Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право"». Она была создана в Москве в 2010 году.

Ранее Минюст России признал иноагентами СМИ «Нобелевский призыв» и главреда Sota Vision Олега Еланчика. Отмечается, что учредителем «Нобелевского призыва» является признанная в октябре иноагентом журналист «Проекта» (издание признано в России нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.