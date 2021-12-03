Россиянка отдохнула на Мертвом море и предостерегла туристов от одной опасности

Российская туристка побывала на Мертвом море и предостерегла от купания в нем с порезами

Российская туристка, которая побывала в Иордании, рассказала об отдыхе на курорте Мертвого моря, в городе Совайма. Своими впечатлениями от поездки путешественница поделилась с порталом «Тонкости туризма». Ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девятидневная путевка на базе завтраков обошлась в 162 тысячи рублей на двоих, однако россиянка отметила, что из-за перелетов с пересадками (через Шарджу) фактически отдых занял семь дней.

Также путешественница рассказала о некоторых особенностях отдыха на курорте. По ее словам, Мертвое море очень соленое и маслянистое, а из-за плотности воды в нем сложно двигаться. Помимо прочего, девушка предостерегла от купания в водоеме даже с мелкими ранами или порезами, отметив опасность для организма.

«Заход в море, как и везде, галечный, поэтому берите тапочки. Море нам очень понравилось. Только находиться в нем можно не более 15-20 минут и сразу бежать под душ. Так как белый налет проступает на коже за пару минут», — добавила путешественница.

Еще один нюанс, который отметила туристка, — неразвитость общественного транспорта в регионе. Девушка рассказала, что передвигаться по округе лучше на такси или в составе экскурсии. «Узнать расписание просто невозможно, так как его нет совсем. Иногда может проехать два автобуса подряд, а потом несколько часов не будет ни одного», — пожаловалась путешественница.

Кроме того, россиянка посоветовала посетить экскурсию в Петру (и взять при этом теплые вещи) и побывать в Вифании за Иорданом.

Ранее в декабре другая отечественная туристка, побывавшая на отдыхе в Хургаде, раскрыла три популярные схемы обмана путешественников местными жителями. Девушка пожаловалась, что «развод» туристов начинается сразу же по прилете на курорт.