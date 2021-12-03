Школьникам рассказали о создании компьютерных игр на «Уроке цифры» в Казани

В Казани провели открытый «Урок цифры», на котором школьникам рассказали об особенностях создания компьютерных игр. Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, мероприятие состоялось в лицее «Унбер». Отмечается, что учащиеся изучили профессии, связанные с игровой индустрией, а также разобрались в различных жанрах компьютерных игр. Так, например, ученики младших классов примерили на себя роль программистов и аниматоров, а старшеклассники — роль продюсеров.

Известно, что в «Уроке цифры» приняли участие директор Департамента цифровой экономики и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобей, а также заместитель главы Минцифры республики Татарстан Радик Гисмятов.

«Такие мероприятия позволяют в игровой форме открыть детям огромный цифровой мир и определиться с выбором той профессии, которая им нравится, уже в школе», — высказался о событии Гисмятов.

В ноябре сообщалось, что в Казани провели благотворительную акцию «Дай лапу». В рамках события посетители могли забрать питомца из приюта «Зооцентр» или пожертвовать корм для других подопечных, находящихся в учреждении.