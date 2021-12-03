Белоруссия ответила США на запрет доступа к доллару

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал контрсанкции против Запада. По его словам, власти страны уже подготовили и в ближайшее время введут пакет ответных мер экономического реагирования на ограничительные действия США и Евросоюза, пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы», — заявил Головченко. Он добавил, что введенные накануне санкции со стороны США вызывают недоумение. «Я бы их уже давно выгнал за профнепригодность. Если какое-то небольшое борисовское предприятие удостоено внимания Соединенных Штатов Америки, наверное, это только повод гордости для него», — сказал премьер-министр.

По словам бывшего сотрудника санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайана О'Тула, новые ограничительные меры США относительно госдолга Белоруссии лишат страну доступа к привлечению долларов на внутреннем рынке. Дело в том, что пятый пакет американских санкций предполагает запрет обслуживания этих транзакций американскими банками-корреспондентами.

Головченко заявил о введении контрсанкций после совещания с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по социально-экономическому развитию страны. На мероприятии президент подчеркнул, что белорусская экономика «подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне».

В середине ноября верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что финансовую помощь Белоруссии от МВФ в размере почти миллиарда долларов в виде SDR (специальные права заимствования) не удастся обналичить ни в одном европейском центробанке. Операция будет расценена как инвестиционная услуга режиму Лукашенко, а такие услуги прямо запрещены санкциями Евросоюза.