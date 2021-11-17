Европа отказалась обналичить выданный Минску миллиард долларов

Помощь Белоруссии от Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти миллиарда долларов в виде SDR (специальные права заимствования) не удастся обналичить ни в одном европейском центробанке. Об этом в своем письме заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает белорусское издание «Ежедневник».

По словам еврокомиссара, отказ провести такую операцию будет основан на ее трактовке в качестве инвестиционной услуги режиму президента страны Александра Лукашенко. Такие услуги, отметил он, прямо запрещены санкциями Евросоюза. Боррель напомнил о пункте 16 резолюции Европарламента по Белоруссии, где сказано, что страны-члены ЕС должны координировать свои действия с международными партнерами в международных организациях, чтобы ограничить выделение средств Минску.

МВФ распределил средства SDR в августе 2021 года. Белоруссии было выдано 923 миллиона долларов. Эксперты ожидали, что Минск может угодить в черный список стран, помощь которым заморожена, но в него попали только Венесуэла, Мьянма и Афганистан.

Тем не менее экономисты не могли однозначно ответить, что могла сделать Белоруссия с полученными SDR. Одним из очевидных вариантов назывался выкуп всего объема Россией, которая сама получила 18 миллиардов долларов в виде SDR от МВФ.

Однако специальные права заимствования для России, имеющей низкий внешний долг, практически не нужны. По сути, страна безболезненно для себя могла бы раздать помощь более бедным странам, но предпочла сохранить весь объем в своих золотовалютных резервах.