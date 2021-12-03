Собчак сравнили с Тимошенко из-за новой прически

Телеведущую Ксению Собчак сравнили с лидером партии «Батькивщина» и бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко на гала-ужине Russia in Vogue в поддержку российской моды. Соответствующие фото и комментарии появились на странице журналистки в Instagram.

40-летняя знаменитость разместила селфи, на котором продемонстрировала новую прическу: она запечатлена с косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы и украшенной красной лентой. Собчак появилась на мероприятии в красном платье российского дизайнера Ульяны Сергеенко с корсетным верхом и юбкой в пол. На ней также были золотистые колье и серьги.

«Как вам образ? Я русская, со мной коса!» — подписала она пост, который набрал больше 93 тысяч лайков. Поклонники принялись обсуждать внешний вид телеведущей в комментариях. «Похожа на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия», «Тимошенко, ты ли это?», «Отфотошопленная Юля Тимошенко», «Баба с караваем. Так Юлю Тимошенко называли из-за прически. Калач на голове. Но вам идет», — высказывались они.

В мае Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в национальном образе. В своем Instagram-аккаунте политик разместила фотографию, на которой она запечатлена в платье-вышиванке с пестрым орнаментом, а также со своей «фирменной» прической — косой-«бубликом», заплетенной вокруг головы.

