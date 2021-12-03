Губернатор Кузбасса рассказал о ходе работ на «Листвяжной»

В ходе работ на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, где в результате взрыва погиб 51 человек, спасатели запланировали проветривание аварийных тоннелей. Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что военизированные горноспасательные части продолжают разведку в необследованных участках горных выработок. Цивилев назвал газообстановку в шахте сложной, но стабильной.

В шахте остаются тела 27 горняков и двух горноспасателей — известно о местонахождении 14 из них, пояснил губернатор. Поиск 15 погибших продолжается.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 99 россиян — часть из них уже выписали из больницы.

Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. Россиянин рассказал, что ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.

