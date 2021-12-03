Лия Ахеджакова высказалась о смерти Нины Ургант

Актриса Лия Ахеджакова высказалась о смерти народной артистки РСФСР Нины Ургант. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ахеджакова заявила, что раньше дружила с Ургант, назвала ее удивительным человеком, а также потрясающей актрисой. Она также отметила ее работу в фильме «Белорусский вокзал».

«"Белорусский вокзал" — на все времена. Один раз сыграла, один раз спела — и это на все времена. Такие пронзительные ноты. Ужасно. Таких людей больше не будет. Очень жалко. Без них будет хуже намного. Уходят такие важные, такие нужные и такие замечательные люди. Их голос очень важен», — сказала Ахеджакова.

В пятницу, 3 декабря, стало известно, что Нина Ургант скончалась у себя дома в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года.

Известность ей принесли такие фильмы, как «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия» и «Укротительница тигров». В 2008 году она завершила свою карьеру в кино.