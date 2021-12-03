Кремль воздержался от оценок работы Медведева как председателя «Единой России»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел воздержаться от ответа на вопрос о том, как президент страны Владимир Путин оценивает работу председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. По мнению пресс-секретаря главы государства, накануне съезда единороссов давать такие комментарии некорректно, передает в пятницу, 3 декабря, «Интерфакс».

Песков ранее отметил, что президент Путин по-прежнему считается лидером партии «Единая Россия».

Отчетно-выборный этап съезда единороссов пройдет 4 декабря в Москве. Эту дату приурочили к 20-летию партии.

Президент России, по словам Пескова, обратится к участникам съезда «Единой России» дистанционно. Ожидается, что на съезде делегаты изберут после пятилетнего периода полномочий предыдущего состава все партийные руководящие органы, включая генеральный и высший советы.

Ранее Путин, выступая на конференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение», подчеркнул, что «Единая Россия» с первых дней своего существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами.

Российский лидер добавил, что в настоящее время налажен прямой, содержательный диалог с ведущими партиями многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.