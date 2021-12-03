В Казани открылся первый досуговый центр для детей с ментальными нарушениями

В Татарстане открылся досуговый центр для детей от 7 до 14 лет с ментальными нарушениями

В Республике Татарстан открылся первый досуговый центр для детей с ментальными нарушениями. Об этом сообщает «Татар-информ».

Расположенное в Казани учреждение, созданное при поддержке благотворительного фонда «В твою пользу», получит название «Симург» в честь мифической птицы. Оно рассчитано для занятий детей в возрасте от семи до 14 лет.

Согласно информации издания, инклюзивный центр посетили глава Минкультуры Ирада Аюпова и мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник отметил, что открытие объекта послужило началом большой работы.

«Если в спортивных учреждениях у нас условия для детей с особенностями развития созданы, то, что касается культуры и кружков, театра и технологий, все это еще надо развивать. Мы взялись за очень нужное направление», — отметил Метшин.

Помещение для центра безвозмездно выделило Министерство культуры республики, а ремонт прошел при поддержке Минстроя Татарстана.

28 ноября в В Казани состоялась благотворительная акция «Дай лапу». В рамках события посетители могли забрать питомца из приюта «Зооцентр» или пожертвовать корм для других подопечных, находящихся в учреждении.