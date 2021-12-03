Российского священника посадили на 2,5 года колонии за миллионные аферы

Азовский городской суд Ростовской области приговорил к 2,5 годам колонии настоятеля храма Георгия Победоносца Александра Якимова, пообещавшего прихожанке спасти ее от тюремного срока за семь миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в 2019 году священник узнал от жительницы села Кулешовка, на территории которого находился храм, о том, что на нее заведено уголовное дело. Настоятель сказал женщине, что поговорит с прокурором, следователем и судьей и передаст им взятку, чтобы они смягчили наказание. Якимов определил сумму денежного вознаграждения силовикам в четыре миллиона рублей. 6 июля женщина отдала деньги священнику.

Позже настоятель сообщил ей об увеличении размера взятки до семи миллионов рублей, чтобы освободить ее от наказания по другим эпизодам преступлений. Женщина положила деньги в кружку для пожертвований. Однако помогать ей настоятель не собирался, деньги он присвоил себе.

Прихожанку признали виновной по семи эпизодам мошенничества и осудили на 3,5 года колонии.