В России выявили 32 930 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 32 930 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 736 037. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 3 декабря.

Днем ранее в стране зафиксировали 33 389 заражений.

По данным оперштаба, за сутки в России умерли 1 217 человек, количество вылечившихся пациентов составило 36 514. Общее число летальных исходов — 278 857.

Больше всего заражений выявили в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609), Подмосковье (1813). Меньше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на Чукотке (5).